〈南部〉養護中心長輩追劇 青農募款送3電視

2018-08-11

〔記者王秀亭／台東報導〕「想讓長輩開心追劇。」台東縣池上青農魏瑞廷得知台東市長青養護中心內的電視機老舊，父親節當天在自己臉書抒發心情，想為長輩們盡一份心力，想不到獲得親朋好友大迴響，短短三十分鐘就籌到三台全新電視所需的費用，他說，一開始只是希望以自身行動，喚起周邊親友對長輩的關懷與尊重。

魏瑞廷表示，日前配合台東生活美學館，到長青養護中心音樂演奏及捐米，聊天過程中發現養護中心內電視機老舊，且每層樓只有一台，心想許多長輩喜歡看電視打發時間，卻要擠在一台電視機前，相當不捨。

魏瑞廷說，由於自己多年來推廣友善耕種，全方位友善才是終極目標，遂在父親節當天將送電視進養護中心的想法寫在臉書上，才一PO文，就有認同友善耕種的老顧客立刻贊助五千元，還有人喊捐三萬元，三十分鐘內湊足六萬元，透過關山生活美學協會聯繫，決定在祖父母節前，送給長輩們三台新的電視機，讓長輩快樂追劇。

長青養護中心主任陳美惠表示，該養護中心有三個樓層，每個樓層只有一台電視機，每到熱門時段，就有選台問題，有的想看體育競賽，有的想看電視劇，但所有經費都用在刀口上，沒有多餘費用新購或汰舊換新，一樓的二手電視還是社工自掏腰包買的，因已屆年限，畫質變調，有了全新電視，還是不會淘汰舊的，而是會再分裝在每個樓層，讓長輩可以有其他選擇。