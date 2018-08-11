〈南部〉5狗1夜被打死 動保團體緝凶

2018-08-11

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣立運動公園有五隻流浪狗一夜之間遭虐死，動保人士不滿追查消極，事發一週仍未破案，昨天齊聚縣府陳情，為五隻狗討公道，動保團體除懸賞十萬元緝凶，要求縣府增設監視器與路燈，加速破案。

屏東縣民王清誥表示，該公園約有一百八十隻流浪犬，八月三日發現有五隻離奇死亡，兩隻陳屍在一起，其他三隻散落各處，據附近住戶說，晚間聽到狗的慘叫聲，沒想到會這麼慘忍，「五隻都被打死，要救都來不及！」。

屏東縣生命奇蹟護生協會理事長胡珍妮哽咽表示，請政府趕快在運動公園裝上監視器、在陰暗處補裝路燈，想犯罪的人就不敢去了，協會雖懸賞十萬元，但至今找不到證據及凶手。

約五十位各縣市動保人士昨天齊聚屏縣府，高舉寫有「拒絕虐待」看板，還帶來五隻狗生前可愛照片，呼籲縣府不要再消極面對虐待事件。

縣府農業處副處長鄭永裕表示，正積極調查中，縣府不容許虐待動物的行為，涉及該案可依動物保護法，處一年以上五年以下有期徒刑，併科五十萬元以上五百萬元以下罰金。

潮州警分局表示，公園內未拍攝到可疑影像，雖然無具體線索，但是會持續追查；管理單位屏東縣體發中心表示，監視器常被破壞，將盡速檢討改善，未來該園區將轉型健康養生公園。