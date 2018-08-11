〈南部〉抓亂丟垃圾 台東裝縮時攝影機

2018-08-11

7月抓到4起 最高罰6千元

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣環保局不時接獲陳情，有民眾把路口、空曠地當成自家垃圾場，光是台東市區就有超過十個亂丟垃圾的「熱點」，多數無直接證據而難開罰，縣環保局環境稽查科近來購置縮時攝影機，欲揪出偷丟垃圾者，光是七月就抓到四起，將依廢棄物清理法開罰。

環境稽查科長李菊芬表示，把路口、公有地當自家垃圾場，衍生環境髒亂、蚊蟲孳生問題，周邊居民不堪其擾，但偷丟垃圾者丟得迅速，通常找不到直接證據，即使從垃圾袋中翻出印有姓名、地址的各式帳單，依舊無法證明垃圾為其所丟，清潔隊員只能清了又清，設立告示牌仍遏止不了歪風，傾倒垃圾的熱點永遠是熱點。

將不定期、不定時設置

環境稽查科去年三月成立後，積極抓偷丟垃圾者，但人力無法二十四小時盯著同一熱點，台東市南榮里長鍾秀密為減少該里棄置垃圾熱點，爭取經費裝置攝影機，成功拍得偷丟垃圾者，且一次丟了四大袋垃圾，六月開出今年的第一張罰單，開罰六千元。

縣環保局考量縣內亂丟垃圾的「熱點」多，固定攝影機費用高昂，遂向環保署爭取經費，購置可移動的縮時攝影機，從七月起不定期、不定時出現在各熱點周邊，再以車追人，「有影像證據，才能讓偷丟者無法辯解。」

李菊芬說，目前已發現四起，將依查獲的嚴重程度，開罰一千兩百至六千元罰鍰，由於環境稽查科以累積許多民眾檢舉的「熱點」，會持續派出縮時攝影機，盼能遏止亂丟垃圾的行為，逐漸減少髒亂點。