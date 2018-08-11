〈南部〉屏縣公車式小黃 將擴至潮州、東港

2018-08-11

初期空車率偏高 審計室促檢討

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣政府為改善屏東市區外圍路幅小且缺乏大眾運輸服務的困境，今年二月開辦比照公車費率計價的「公車式小黃」載客服務，審計單位卻發現前三個月空車率偏高，有些路線月載客量僅個位數，徒增空污與補貼支出，促請縣府重新評估需求或調整路線，提高載客量及經費使用效率 。

潘孟安︰經過宣導 載客量增加

縣長潘孟安表示，「公車式小黃」初期載客率確實不理想，但經縣府及社區宣導後，載客量已明顯增加，且普獲好評，將進一步擴大實施範圍至潮州及東港地區，並定期檢討運量變化以決定是否調整路線，補貼費用則由縣府與交通部共同分攤。

目前五路線 採定點、定時發車

縣府年初在屏東市開辦的「公車式小黃」，共有七○一大洲線、七○二玉成線、七○三大湖線、七○五老潭頭線、七○六崙上線等五條路線，週一至週五行駛，採定點、定時發車載客服務，從社區出發後，停靠站包括屏東車站、寶建醫院、縣政府、基督教醫院及屏東醫院，為需要到市區洽公或就醫的社區長者帶來便利。

屏東審計室為了解經費使用情形，調查各路線前三個月營運成效，發現大湖線二、三、四月載客人數分別只有四、四及七人，三個月總發車班次四百三十二車次，僅十五人搭乘，空車率超過九成六，載客最好的大洲線，空車率也將近八成，其餘路線空車率也介於八成五至九成之間。

審計室認為，縣府為保障民眾行的需求，透過補貼運費方式改善運輸服務匱乏地區民眾困境，立意雖佳，但為避免空車率過高，形成資源的浪費，縣府應適時就各路線載客需求進行檢討及調整，或研議採行需求反應式公共運輸，增加彈性及載客成效。

屏東縣府站候客的小黃司機說，市區五條路線原本有五輛車在跑，目前已增加到十部車左右，從八月起班次增加，民眾搭車前可上縣府網站查詢。