〈台北都會〉藍色公路遊艇派對 議員批治安死角

2018-08-11

警察局長：一週內提出防制犯罪SOP

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市近年推廣「藍色公路」，讓民眾搭遊艇優游淡水河，使得夜間包船的遊艇派對隨之盛行，但台北市議員林亭君指出，夜間遊艇派對如同「移動式錢櫃包廂」，可說是治安死角中的死角，若發生吸毒等犯罪事件，警察一點辦法都沒有。警察局長陳嘉昌則承諾，將在一週內提出應對的防制犯罪SOP（標準作業流程）。

藍色公路微旅行，是讓民眾於大稻埕碼頭搭船，來回關渡碼頭或淡水碼頭的水上旅遊行程，遊艇業者也變相推出海上密室逃脫遊戲、團體包船等消費方式，去年起流行的夜間遊艇派對，是從大稻埕碼頭出發到社子的海上包船行程，搭著遊艇，伴隨五光十色的LED燈與響亮音樂。

林亭君指出，夜間遊艇派對說是「移動式錢櫃包廂」一點也不為過，錢櫃被歸類在八大行業中，依法警察可以臨檢，「但遊艇可以嗎？」「到底是誰在管理？」公共運輸處表示，營運管理由他們負責。陳嘉昌補充，遊艇派對雖不是警察管理，但有犯罪嫌疑時，警方會介入。

林亭君質疑，「真正發生犯罪時才會去稽查，動作不會太慢嗎？」若船上有犯罪狀況、真的有毒品，只要在警方來之前，將毒品丟在河裡，「你奈我何？」警方對潛在的遊艇犯罪防制目前毫無辦法，警察局要在一週內給出SOP，如何控管、預防這類型的犯罪行為；陳嘉昌回應說，會研究。