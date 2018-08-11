〈台北都會〉選戰節奏被阻擾 姚批柯團隊帶風向

2018-08-11

〔記者蕭婷方、黃建豪／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨接受廣播節目專訪時表示，選戰開打至今都希望回歸市政議題討論，未來會整理對手北市長柯文哲黑箱、市政跳票的紀錄，並推出具體政策；姚並直言，團隊被很多政治議題阻擾節奏，暗指柯團隊帶風向的能力太強，導致團隊政策無法清楚說明。

柯競選團隊：不要低估市民智慧

對於質疑，柯文哲競選團隊發言人林筱淇表示，希望姚文智不要低估台北市民的智慧，台灣是高度輿論自由的民主社會，對於姚認為是柯團隊帶風向的個人揣測，希望姚能更尊重台北市民的言論自由、瞭解台北市民的想法，以及為什麼輿論會發展至如此。

丁辦發言人：都是較綜藝化議題

姚文智昨日的說法讓丁陣營罕見表示贊同，丁辦發言人詹為元表示，其實選舉本來就是很多議題不斷地發酵，應著重市政議題，但到目前為止，北市選戰的確都著眼於「比較綜藝化的議題」。

姚文智昨上節目先是評論台北市長柯文哲前晚密會前總統李登輝一事，指選舉都會有各種行動想要搶挖票源，但是柯不能夠迴避「兩岸一家親」說法，還是要回答。姚還表示，會建議黨中央找國安會當時與柯聯絡的窗口，召開記者會講清楚。

姚並為團隊政策掛保證，「政策我們提了就會說清楚」，未來會整理柯文哲的懶人包，包含大巨蛋黑箱、市政跳票紀錄，以及五大弊案變成五大案，又變成「無大案」等，許多具體政策都會談。

姚直言，「我們被很多政治議題阻擾節奏」，更直指市府部分議題純屬操作、非實質市政討論。姚還說，這兩天選戰團隊與策略有重新調整，會有很多公開行程，努力讓外界了解政策。