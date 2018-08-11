〈台北都會〉〈議員嗆聲〉不備詢收回北農建物 吳音寧︰那是國家的

2018-08-11

鍾小平要吳思考改變決定

〔記者楊心慧／台北報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧依法拒絕至台北市議會備詢，引發藍營議員不滿，要求市府收回第一果菜市場建物、停車場等，台北市長柯文哲日前更揚言，「批發市場、停車場都是北市府的，我把房子收回來，妳要去哪裡經營？」北市議員鍾小平昨視察第一果菜批發市場時，再度以收回建物威脅，吳音寧則回擊：「土地、建物都是國家的」，政府決策應要以全民福祉為優先。

鍾小平昨視察時，吳音寧、市場處長許玄謀陪同在旁，但三人鮮少有交集。鍾小平表示，議會將給市府壓力，把建物、停車場、冷凍庫等收回，吳需思考是否要改變決定。但吳音寧強調，土地、建物都是國家所有，北農每年也有繳交使用費，市府做決策應要以全民福祉優先考量。

吳：土地建物都是國家所有

至於柯文哲日前說要修「台北市政府投資事業管理監督自治條例」，讓吳「依法」備詢，吳音寧則說，法規影響台北市所有投資事業，若要修法應修一體適用的規範。至於未來是否去立法院備詢，吳音寧僅說，仍會遵守法令。

第二果菜市場合約到11月底

針對市府是否收回建物、停車場，市場處長許玄謀表示，各種因素都在市府考量內，第二果菜市場的合約到今年十一月三十日，第一果菜市場則到明年底，北農目前也發續約公文，市府正進行北農在內的四大公司經營績效評核。許說，柯市長也要求市場處研議，無論最後是收回或調高使用費都會對外說明。