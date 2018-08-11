〈台北都會〉挽救公車運量 交通局明年砸50億

2018-08-11

盼2022年整體綠運輸比例可達70％

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市公車運量自二○○八年起大幅下跌，北市交通局目標在二○二二年，讓整體綠運輸比例達到七十％，為鼓勵民眾多搭公車，公共運輸處一年編列將近五十億預算補貼，但公車運量去年成長僅達一％，明年還要增加預算，台北市議員何志偉直指，台北市政府應該要「承認失敗，重新出發」，不要無差別補助，否則只是亂撒錢。

公共運輸處表示，隨著捷運二期路網開通，公車總運量從二○○八年平均一天一七八萬人次，下跌到二○一七年的平均一天一三○萬人次，透過多種補貼、幹線公車等政策，才讓公車總運量在去年止跌回升。為維持補貼，公運處補貼預算從二○一七年編列卅八億元、二○一八年四十八億元，明年預算增加至四十九．二億元。

按照公運處編列預算，明年要補貼的四十九．二億元，包含補貼公車業者經營偏遠路線三．三億元；補貼民眾票價差額廿一．五億元；補貼老人、兒童、身心障礙者十．五億元；補貼雙向轉乘、定期票等六．四億元，補貼對象包含全年齡層。

公運處：補貼差額 再提升設備等

公運處指出，比起今年的預算，明年增加預算主因在於今年定期票四月才上路，明年則因定期票將全年度，估計預算需編列達五．六億元。

交通部統計，台北市二○一六年綠運輸比例為六十．四％，交通局目標在二○二二年提高到七十％，其中公車運量是關鍵。公運處科長張元榜指出，公車總運量原本逐年下降，是靠補貼才支撐起現在的運量，除補貼外，還得配合路網調整、層級式路網建立、硬體設備升級等配套，才能讓公車運量長期往上提升。

議員：市府應承認失敗 精準給誘因

不過，何志偉直言，大眾交通政策確實就是補貼政策，但補貼要精準、有效才是重點，不是像現在這樣無差別補助，既然有的悠遊卡已經具備記名功能，各項補貼就應該更有方向性，針對目標客群精準給予誘因。

何志偉批評，柯市府已調整公車路網，錢也撒了，但公車運量成長只有一％，代表現況就是失敗，建議市府承認失敗、重新出發，但不是像台北市長柯文哲「內湖已經沒救了」這種賴皮的說法。