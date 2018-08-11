〈台北都會〉環狀線一階14站 明年6月營運

2018-08-11

柯P巡視 指施工速度太慢

〔記者翁聿煌／新北報導〕台北市長柯文哲昨天巡視台北市捷運工程局代辦的新北市捷運環狀線第一階段工程，以及捷運十四張車站，柯文哲說，他對捷運局的施工品質很滿意，唯一的缺點就是「速度太慢了，蓋了十餘年」。第一階段「環狀線」通車後，可從新店大坪林站，經中和、板橋到新莊新北產業園區，預計明年六月正式營運。

新北市捷運局總工程司凌建勳說，新北市的「環狀線」，指的是與台北市的文湖線連結成「環狀線」，但兩者系統不同需換車；台北市規劃的「環狀線」東環段，還在進行可行性評估，是新闢行經內湖、南港和松山的新路線，與現有的新北市「環狀線」相連，稱為「首都環狀線」。

新北市第一階段「環狀線」通車後，可從新店大坪林站，經中和、板橋到新莊新北產業園區，共十四站，車行時間約卅五分鐘。

台北市捷運局副局長陳耀維說，目前「環狀線」第一階段工程，整體施工進度已達九十％，未來提供環狀線行駛用的十七列電聯車，已經全部運抵十四張的南機廠進行檢測，預計明年六月正式營運。

北捷：疊式高架 工程挑戰性高

台北市捷運局工程人員指出，「環狀線」全線工程位於人稠路窄、交通頻繁的都會區，其中中和區中山路與板南路段，因道路狹窄，為避免距離民宅太近，將原本平行的雙線路軌，改成全國首創的上下各一線疊式高架橋與疊式車站，較以往的捷運工程挑戰性更高。

陳耀維說，為完成整體的雙北「首都環狀線」，捷運局正積極推動環狀線北環段及南環段建設計畫，已爭取列入交通部前瞻計畫，更成立「首都環狀線」推動小組。