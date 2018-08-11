〈台北都會〉不配合防疫 新北23天開31舉發單

2018-08-11

本土登革熱 目前累計9例

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市登革熱疫情升溫，目前累計九例本土個案，病例所在地從新莊區瓊林里蔓延至興漢里及建安里。針對不配合防疫措施的民眾，衛生局祭出鐵腕，自七月十九日至今開出三十一張舉發單，其中一件拒絕入戶巡查，將處以六萬元至三十萬元罰鍰。

衛生局長林奇宏指出，新北市七月十日出現首例登革熱本土病例，七月十七日至八月三日陸續增加五例，八月四日及八月七日又新增三例，經調查，此九例病毒型別皆為第二型，疫情原先集中瓊林里，後來出現跨里別病例，但具高度地緣性，研判為同一群聚感染。

林奇宏表示，新北市將防疫範圍由一百公尺擴大至兩百公尺，且戶內外同時噴灑化學藥劑消毒，並針對病例周圍一百公尺，逐戶入內巡查積水容器及宣導，同時與醫界聯防，新莊地區診所多數提供快篩試劑，並於疫情發生區設立兩處「登革熱篩檢衛教站」，由專業醫護人員駐診，就近監控民眾健康狀況。

30件未清孳生源 1件拒查

林奇宏強調，清除孳生源是防治登革熱最重要的工作，化學噴消只是輔助，防疫人員在新莊區進行家戶入內巡查，如果看到積水容器，會先開立勸導單，三天後複查不合格再開舉發單，自七月十九日以來，已開出三十一張舉發單，其中三十張是未清除孳生源，將依傳染病防治法處三千元至一萬五千元罰鍰，另有一件拒絕入戶巡查，將開罰六萬元到三十萬元。

拒絕入戶將罰6到30萬元

針對行政院長賴清德提到，台南登革熱防疫經驗可供雙北市參考。林奇宏回應，賴提出的大數據科學實證模式，新北從去年起陸續執行，並建置決策系統，台南市的經驗新北已經採行。

疾病管制署副署長莊人祥說，疾管署在二○一五年起建置登革熱群聚地圖及快篩診所的佈點系統，網站都有開放資料，供民間業者開發手機通訊軟體使用。