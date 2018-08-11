〈北部〉宜縣推情人節護照 享31業者優惠

2018-08-11

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕「二○一八宜蘭情人節」十七日至十九日將在三星鄉安農溪分洪堰風景區登場，宜蘭縣政府配合推出情人專屬「優惠護照」，共三十一家旅宿、餐飲及觀光業者參與；民眾只要進入「宜蘭情人節優惠護照」活動網路頁面，並向業者出示，就可享有三三四四（生生世世）元及二○九九（愛你久久）元等住宿、餐飲優惠價。

「宜蘭情人節」除了安農溪畔美麗燈飾，也邀請歌手獻唱，縣府同時與業界結合，邀請飯店、民宿、休閒農場、觀光工廠與旅行社、餐廳、遊樂區等共三十一家業者參與，共同推出宜蘭情人節優惠護照活動。

活動以浪漫的愛情諧音，訂定住宿與餐飲優惠價格，包含「三三四四」的生生世世、「二○九九」的愛你久久等；民眾只要在十二日至三十一日優惠期間，出示「情人節優惠護照」活動網路頁面，就可享有優惠，活動詳情請上http://www.2018yilanlove.com查詢。

縣府工商旅遊處副處長池騰聯提醒，宜蘭情人節活動周邊無大型停車場，請盡量不要開車前往，活動期間每天下午六點起至深夜十二點，宜蘭縣政府棧橋、羅東火車站後站及三星鄉綜合運動場，都有往返會場免費接駁服務，冬山鄉市區免費接駁公車（大進線）亦配合延長行駛時間，請多加利用。