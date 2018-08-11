〈北部〉太管處「認賠」 文山溫泉年底還林務局

2018-08-11

落石砸死遊客判國賠後 封閉13年

〔記者花孟璟／花蓮報導〕太魯閣國家公園轄區的文山溫泉，屬於林務局林班地範圍，國家公園管理處向林務局租用規劃為「文山溫泉遊憩區」，自從二○○五年發生落石砸死遊客事件，國家公園被判國賠給家屬後，太管處即以鐵門封閉文山溫泉，但不斷有遊客翻過鐵門入內，被管理機關視為超級燙手山芋。太管處去年行文林務局不再續租，將於年底前清除所有人工設施，交還林務局。

太管處副處長張登文說，文山溫泉土地是林班地，為開發遊憩區才向林務局租用，去年五月就已打算歸還林務局，不過林務局認為，歸還前需將所有人工設施全數移除，「回復原有野溪溫泉的樣貌」。

所有人工構造物拆除後 仍不開放

張登文說，管理處已經在近日將文山溫泉的拆除工程，與一○七年度的國家公園災修工程合併發包出去，預計近期內開工、年底前把所有人工構造物全部拆除，包括已被颱風沖毀的水泥溫泉池、下溪的水泥階梯及鐵扶手、木造步道等全部打掉，再交還林務局，太管處不再租用、也不開放提供遊憩使用。

溫泉吊橋、文山綠水步道仍保留

至於「溫泉吊橋」、以及原有的文山綠水步道設施則會保留，持續保留承租，算是調整承租範圍。他說，雖然如此，文山溫泉仍屬於國家公園範圍內，地目仍是遊憩區，並非生態管制區，開放區域只到溫泉吊橋的橋頭，內部禁止進入。

文山溫泉距離距離天祥約三公里，在立霧溪支流大沙溪河床上，傳說是一九一四年太魯閣戰爭時，由日人深水少尉發現，一九三九年（昭和十四年）的「臺灣鐵道旅行案內」（旅遊書）就有深水溫泉的照片，歷史悠久；溫泉出水口隱藏於岸邊的大理石岩縫，溫度高達四十七度Ｃ，屬於鹼性碳酸泉，原本是野溪溫泉，國家公園於溫泉露頭規劃二處溫泉池，二○○一年底完工，非常受歡迎，當時統計一年有四十萬遊客來泡湯。

高院判國賠千餘萬 打擊太管處士氣

雖過去沒有落石紀錄，但二○○五年四月三日，文山溫泉發生落石意外，造成一死七傷，二個月後家屬以「官方沒有事先做土石結構評估、沒有防護罩導致傷亡」申請國家賠償，二○○六年太管處被高院判決需國賠一千多萬元，事後太管處即將文山溫泉永久封閉。雖然旅遊業界、遊客都希望文山溫泉重新開放，但國賠案整個打擊國家公園管理處士氣，雖十餘年來都未再開放，更直接把文山溫泉退租，然而最近暑假期間「每天都有遊客爬過欄杆」偷跑。