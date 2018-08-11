〈北部〉民進黨鄭朝方與林智堅 再推合體看板

2018-08-11

揶揄楊文科與謝文進 讓選民一頭霧水

〔記者黃美珠、王駿杰／綜合報導〕民進黨新竹縣長參選人鄭朝方，昨天發布與新竹市長林智堅合體的競選看板「大新竹共好」的第二版，還揶揄國民黨新竹縣長參選人楊文科與無黨籍新竹市長參選人謝文進前天聯合造勢，「相信大新竹的選民已經一頭霧水。」

楊回擊 「大新竹共好」應先清除垃圾

楊文科回擊說，鄭朝方既然已跟林智堅共好到第二版，那就先把新竹縣堆置的垃圾燒掉啊！這樣對他的選情加分不是加更大？何必等選上縣長再做。

鄭朝方透過幕僚說，「大新竹共好」是他與林智堅的承諾與目標，兩人合作基於同一黨、同一世代、同樣理念！而國民黨在新竹縣提名楊文科參選縣長、在新竹市提名許明財參選市長，卻看見楊文科跟謝文進聯合造勢，相信大新竹選民已一頭霧水。

並說新竹縣長邱鏡淳與曾任副縣長的楊文科、現任新竹市議長謝文進在新竹長期從政，選舉即將到來才「醒了」，發現大新竹的問題嗎？大新竹的發展不能再由國民黨與舊世代的思維擺佈。

楊文科反擊說，鄭朝方既然跟林智堅那麼要好，一起聯合競選，也那麼在意和關心新竹縣垃圾問題，怎不立刻讓大家見識「大新竹共好」的能耐，立刻把新竹縣的垃圾清除掉啊？何必要等到當到縣長再來做？

此外，國民黨副主席兼秘書長曾永權，昨天出席新竹市輔選督導會報，為國民黨提名市長參選人許明財造勢，對於楊文科與謝文進跨黨合體，提出縣市合作跨域治理的構想，而非與許明財連線，他只表示黨中央有接到報告，當天是談新竹縣、市之間的建設問題，他希望鄉親支持許明財。

許明財受訪時不願回應，但團隊發出聲明稿指楊文科和其他非黨籍參選人大談縣市共治，只是選舉議題跟話術，毫無意義，對許明財熱愛的國民黨造成傷害，要嚴重譴責。