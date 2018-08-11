〈北部〉社區地層下陷 居民憂比鄰電塔倒坍

2018-08-11

苗市天祥社區位處山丘頂

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苗栗市新英里「天祥社區」位處山丘頂，社區旁有一座高壓電塔，矗立在丘頂邊緣，長期以來，高壓電塔周邊地層遭雨水沖刷流失下陷，居民憂心電塔傾倒，危及社區安全；立委徐志榮昨天邀集相關單位會勘，台灣電力公司同意協助整修，並由苗栗縣政府向農委會水保局申請補助加強邊坡防護。

苗栗市「天祥社區」依新英里十鄰的山丘頂而建，有四十多戶居民；早於社區開發前，台電公司已在丘頂一角設立高壓電塔，使得社區與高壓電塔比鄰。

雨水沖刷 房舍、圍牆龜裂

十多年來，在電塔周邊的住戶，發現房舍構造陸續出現龜裂、下陷的情形，門前社區道路路面也是填補多次，經苗縣府會勘，才得知電塔周邊的地層，因長期雨水沖刷而下陷。因下陷的民宅，都位處電塔周邊，居民更憂心電塔也因地層坍陷傾倒，危及社區安全。

排水系統失效 大雨恐淹水

徐志榮昨天邀集台電公司、苗縣府、苗栗市公所等單位前往會勘，發現電塔旁的坡地，已因雨水長期沖刷，土石面裸露；而電塔旁的民宅地基，明顯出現約十公分的高度落差，周邊有民宅因地基下陷，圍牆被擠壓斷裂，也有民宅屋內磁磚龜裂。此外，居民也反映，因地層下陷，使得原本排水系統失效，大雨恐造成社區淹水。

台電指電塔穩固 縣府將加強邊坡防護

台電向居民說明，電塔基座穩固，請民眾放心，但台電基於敦親睦鄰，同意協助電塔周邊十戶，進行地層下陷、排水溝整修。徐志榮請社區管委會負責溝通協調，取得住戶同意後方可進行施工；另，社區旁邊坡水土流失情形，徐志榮也請苗縣府向農委會水保局申請補助辦理。