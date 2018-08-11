〈北部〉農地違建 新竹縣首波「開拆」！

2018-08-11

強制執行拆除 將進行到月底

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣七件在農地上做為工廠或住宅使用的鐵皮屋或其他違建，被檢方列管，縣府昨天在新豐鄉啟動第一波強制執行拆除行動，將持續進行到月底。

新竹檢方表示，就算縣府因民眾陳情而有壓力，檢方會直接接手，在起訴行為人並向法院聲請沒收後，由執行科接手剷除。

列管7件 4件當事人提起訴願

新竹檢方從移送資料發現，前述七件農地違建鐵皮屋早被列管，所以要縣府提出強執期程，縣府原回覆月底前完成。沒想到正式執行前，其中四件當事人透過陳情且委任律師訴願，但是訴願不影響強執繼續進行。

檢方表示，這四件幾乎都是跟別墅無異的豪華違建農舍，被查報也至少有一、兩年之久，非強執拆除不能殺雞儆猴，一旦縣府因故不能執行，檢方將起訴並向法院聲請沒收，自己動手強制拆除。

另有司法實務界人士認為，農地回歸農用是對的，違建也確實該拆。但執法必須依法，唯有堅持住程序正義才能保障實體的正義。

當事人提起訴願，行政機關依法應停止執行。要求暫緩拆除不代表就是不拆，只是讓當事人能有依法主張相關權利，獲得真正了解且面對應負法律責任的機會。

並表示，檢察官的職權在犯罪偵查，不在拆除違建。所謂「被列管」的案件其實都是既有違建物，不是有致生公共危險或有立即性危險得即報即拆不可的問題。

鐵皮倉庫化為廢鐵 婦人痛哭

昨天早上怪手、吊車作業時，第一個被強制執行的當事人李姓婦人看著十年前所搭蓋的六十坪鐵皮倉庫就此化為廢鐵，忍不住掩面痛哭，抗議說「土地早被污染、不能耕種，我違法使用土地沒錯，但絕對沒有破壞國土！」

承辦檢察官強調，太多人心存僥倖炒作農地，使農地無法正常使用。檢方並不是沒有給機會，偵查中，只要當事人願自行拆除，都能獲得不起訴或緩起訴處分。但很多人以拖待變、甚至不乏想利用選舉，以為陳情就能倖免拆除。