〈北部〉龍潭台3線旁山泉水 傳民眾飲後狂瀉

2018-08-11

民眾口耳相傳 取水者絡繹不絕

〔記者許倬勛／龍潭報導〕位在龍潭與新竹關西交界、台三線約五十五．四公里路旁有處山泉水，在民眾口耳相傳水質甘甜、免費提供下，取水民眾絡繹不絕，由於山泉水無人管理，近期傳出有人飲水後出現腹瀉不止情況；市府環保局指出，山泉水不在列管範圍、存在安全風險，並不建議民眾飲用，若要飲用最好煮沸再喝，也提供免費採樣檢驗水質。

環局：非列管範圍 不建議飲用

居民說，該處從卅多年前就開始有人取水、飲用，為方便取用還設置有水管，如今每逢假日騎車、開車來取水者眾，沿路常見滿滿的人車跟水桶，還有經驗老到的「水客」會指點，山泉水用來泡茶最好，由於山泉水及周邊環境無人管理，久而久之也衍生出衛生、交通等問題。

議員參選人發現管壁髒 恐影響水質

近日有居民向市議員參選人魏筠陳情指出，近期有人飲水後出現腹瀉不止的情況，前往勘查發現管壁內相當骯髒、恐影響水質，民眾自行使用酸鹼指示劑檢驗，顯示水質嚴重偏酸性，嚇得不敢再取水飲用，擔心會影響健康。

衛局：擔心遭重金屬、農藥等污染

對此，市府衛生局表示，pH值小於七屬酸性、大於七屬鹼性，自然形成水源的酸鹼值對人體無太大影響，但要特別注意的是，山泉水的總生菌數與大腸桿菌群經常超標，儘管煮沸後能夠殺菌，但若山泉水檢測出偏酸或鹼，是受到流經環境的重金屬、農藥等污染所造成，即使煮沸也無法消除，對人體恐有害。

不少民眾對山泉水有特殊偏好，認為山泉水礦物質含量較高、沒有消毒水味，飲用起來特別甘甜，以桃園市為例，境內有多處取水「熱點」，包括復興區觀音洞與東眼山、龜山區千禧新城社區、龍潭清水坑等處。

山泉水難規範 衛局有免費檢驗

環保局表示，目前檢驗水源以自來水為主，自然水源比較難規範，容易有衛生安全上的疑慮，一般不建議飲用，如要飲用務必煮沸，另，民眾如需抽樣檢驗，項目包括pH值、大腸桿菌群、色度濁度、化學需氧量等，檢驗費用全免，可逕行申請，檢驗需十四天時間。