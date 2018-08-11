〈北部〉大園設原民實中案 教育部否決

2018-08-11

鄭文燦：平地高中只能朝專班規劃

〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦昨天在議會答詢時表示，市府規劃在大園南港客運園區興建原住民實驗高中案已被教育部否決，未來平地高中只能朝設置專班方向規劃，另位於復興區羅浮國小的原住民完全中學則已通過環評，進行細部設計中，預計今年上網發包，一一○學年招生，屆時將成為桃園市亮點學校。

復興區原民完全中學 通過環評

平地原住民籍議員林志強昨天質詢時，關心原住民完全中學在原鄉、平地校區的設置進度，他說，大園南港客運園區的原住民實驗高中，當初是規劃招收全國原住民菁英學生，以獎學金及精緻課程來吸引菁英並提供校舍，但目前進度似乎呈現停滯狀態；而位於羅浮校區的原住民完全中學，五月已通過環境影響評估審查，設置進度又是如何，希望市府說明清楚。

教育局表示，教育部認為在平地設立原住民學校，會讓外界貼標籤，甚至是戴上有色眼鏡，加上以融入當地生活為考量，所以不同意設立專校，但原住民人口較多的區域可設置專班；而位於原鄉的學校本來就是以當地住民為主，復興羅浮的完全中學會設置宿舍，平地人有意願也可上山就讀，至於校名會徵詢各界意見來命名。

羅浮國小的原住民完全中學未來仍保留原有的國小、幼兒園，另復興區唯一的介壽國中也將遷移至羅浮校區，至於高中部分則以高職為主，將設應用外語日語組、餐飲、觀光等三科，其中國中、小維持現有十班、六班編制，高中部分則是每科一班，三個年級九班，每班預計招收廿五人。

羅浮完全中學 預計110學年招生

教育局長高安邦表示，羅浮校區設置於羅浮國小內，佔地約三．三公頃，於去年三月經內政部都委會審議通過，地目由文小用地變更為文教用地，可設置各級學校，五月通過環境影響評估審查，將續辦細部設計、水土保持及建照申請等程序，預計今年底上網發包、明年初動工，預計一一○學年招生，羅浮校區結合羅浮國小、介壽國中及羅浮高中，從一年級到十二年級設計很完整，是完全中學的性質，校舍興建可分階段完成。