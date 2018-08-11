〈中部〉看好花博商機 觀旅業搶搭列車

2018-08-11

〔記者張軒哲／台中報導〕台中花博將於十一月三日登場，觀光、餐飲、糕餅相關業者紛紛搶搭花博列車，有海線的星級酒店推出花博主題套房，花博場地的后里、豐原區則有餐飲業者推出相關產品，連樂器廠商也打造印有花博吉祥物的卡林巴琴，看好花博商機。

豐原區樂器公司業者鄭啟富說，卡林巴琴以合乎規格的木材，歷經四個月研發，委請吉他旋鈕工廠代工鋼片，琴身則以台灣小葉相思木、印尼桃花心木、台灣二代林檜木、緬甸牛樟等木材，委由神岡木工廠製作；還附上防撞軟盒、簡譜、操作說明書及調音槌，方便民眾自學或調音。

鄭啟富擔任豐原瑞穗國小家長會副會長，近日捐贈六十具卡林巴琴給校方，音樂老師張元瑞以雙手大拇指熟練彈撥卡林巴琴，幾個禮拜就能上手，利用簡譜就可彈奏，適合小朋友學習。

台中港地區星級酒店即日起至花博展覽期間，推出早鳥花博主題套房住房優惠，搶先入住花博限定主題家庭房及一系列花博相關活動，迎接來自國內外的遊客暢遊台中花博。主題房以石虎家族布置，連備品都以石虎家族為包裝。

鄰近后里花博園區的度假飯店推出花博全包式假期，內容包含三溫暖券、DIY券、天空之夢搭乘券、探索樂園雙日門票、4D劇場券，還加贈花博一日門票，預計九月開放訂房。