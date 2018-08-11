〈中部〉賣含塑膠微粒產品 店家被罰

2018-08-11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕環保署七月起規定不得販賣含塑膠微粒的洗面乳、磨砂膏、牙膏等六大類產品，環保局稽查近四百家藥妝店、超商等，查出統一超商、三友藥妝店三家店分別違法販售含塑膠微粒的洗面乳、磨砂膏，將開罰最高六千元罰鍰，並限期下架、回收或退運。

環保局指出，七月查獲八件疑似含塑膠微粒產品送環保署塑膠微粒定性分析，確定三家違法，包括東勢豐勢路與大里中興路的7-11超商販售露得清淨涼微粒洗面乳、大魯閣新時代內三友藥妝店的磨砂炭洗顏泥，將依廢棄物清理法處以一千兩百元至六千元罰鍰。

環保局廢管科科長萬滋澤說，塑膠微粒是指粒徑範圍小於五公釐，常被業者用來添加在化妝品及個人清潔用品，這類用品沖洗後流布範圍大，無法自然分解且不易收集清除，危害海洋生態，也會被水中生物吃掉，經食物鏈恐被人體食用，影響健康。

國內今年元旦起不得製造、輸入含塑膠微粒的化妝品及個人清潔用品，七月起禁售六大類含塑膠微粒的洗髮用、洗臉卸妝用、沐浴用、香皂類、磨砂膏、牙膏等化妝品及個人清潔用品。

環保局稽查三九五家藥局、藥（美）妝店、超商等，共三萬三千多件商品。萬滋澤提醒，業者應清點盤查是否有這類含塑膠微粒的產品，以免販售違法，也呼籲民眾不要購買，想要磨砂、加強清潔，可選擇天然材質、可溶於水中的產品。

選購六大類商品應檢視成分是否含有塑膠微粒，包括聚乙烯Polyethylene（PE）、聚丙烯Polypropylene（PP）、聚對苯二甲酸乙二酯Polyethylene Terephthalate （PET）及聚甲基丙烯酸甲酯Polymethyl Methacrylate（PMMA）等。