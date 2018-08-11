〈中部〉天津夏日曬衣節 服飾銅板價特賣

2018-08-11

上萬件服飾 只賣50元、100元

〔記者黃鐘山／台中報導〕由天津路服飾商圈舉辦的「天津夏日曬衣節」十日開幕，超過三百間店家進行春夏清倉大拍賣，特賣區有上萬件服飾，只賣五十元、一百元；活動期間，消費者於會員店家購買服飾出示「花博卡」，除特價品外，可享服飾八折優惠。

「天津夏日曬衣節」在天津路二段與中清路舞台盛大開幕，副市長林依瑩、天津路商圈主委李進祥、市議員賴佳微與陳政顯等人也到場同樂。現場還舉辦曬衣鐵人三項活動，參賽者穿著胖胖裝踢足球、洗衣服、曬衣服等趣味遊戲，吸引人群駐足觀賞。

林依瑩說，曬衣節陪伴天津路商圈成長發展，已連續舉辦十六年，繼去年創下百萬消費佳績，今年活動更多創新，歡迎民眾來撿便宜，還可裝扮得漂亮。

她又說，天津路商圈為慶祝台中花博登場，更推出「花博卡享優惠」，曬衣節活動期間，民眾在會員店家出示「花博卡」，除特賣品外，可享服飾八折，鼓勵民眾善用花博卡享好康。

李進祥表示，天津路商圈每年暑假皆舉辦五十元、一百元均一價特賣會，為讓民眾擁有舒適的購衣空間，商圈更貼心準備冷氣房，吸引許多慕名前來的消費民眾，去年在三天內創下百萬元佳績，為店家帶來人潮與商機。

今有露天電影院 可預約情人套餐

市府經發局表示，曬衣節活動昨起至十二日，今年為迎接情人節，十一日晚上六點在天津路推出露天電影院，播放情人必看電影《我就要你好好的》，也提供網路預約情人雅座套餐，當日即贈送充氣浴缸或充氣沙發，搭配美食、啤酒無限暢飲等組合，讓民眾體驗不一樣的浪漫情人節。