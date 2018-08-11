〈中部〉預計年底試運轉 捷運綠線搶先看

2018-08-11

豐樂公園站體及車廂 市長介紹

〔記者黃鐘山／台中報導〕捷運綠線預計年底將試運轉，市長林佳龍昨早到捷運「豐樂公園站」，透過臉書直播介紹站體內部及車廂設備，包括貼心的座椅設計、LED到站顯示系統、可往上扳起的手拉環等，型塑更豐富的乘車體驗，讓民眾乘車時不僅能享受友善的空間環境，還可欣賞沿線城市美景。

林佳龍在交通局長王義川陪同下前往「豐樂公園站」，負責捷運工程的北捷機工處副處長許宗賢也到場介紹車廂內部空間，從站體逐步進入車廂，一一介紹閘門及電聯車的設計，也呈現捷運綠線的特色。

林佳龍表示，「豐樂公園站」周邊有三座公園，如同坐落於森林中，附近還有近期開幕的文心秀泰影城，未來將成為許多喜歡逛街、購物的民眾進出的站點；入站除可嗶悠遊卡、一卡通、icash、HappyCash等，也可使用花博卡進出。他說，捷運綠線電聯車有十八列，每列有兩節，可容納五三六人，車速最快每小時七十五公里，加上高架化設計，形成城市的特色景觀，民眾可在車廂自由欣賞窗外景色；捷運融入城市地景，希望打造不同想像的捷運，跳脫僅為通勤的目的，盼讓乘車民眾也能欣賞、體驗台中人的生活。

進度7成9 預計2020年全線通車

王義川指出，車站設計上以輕、簡、透為原則，並重視通風、節能、降溫等功能，可謂一座綠建築；目前進度已至七成九，正進行機電系統整合測試，包括行控中心、通訊設備等，不僅超越進度，執行狀況也相當順利，預計二○二○年全線通車。

許宗賢表示，捷運綠線車廂內裝部分，以「空間最大化」及「貼近民眾需求」為設計目標，內部空間不僅寬敞，座椅為粉綠色，象徵綠色環保，粉紅色則為博愛座，並有可移動式的手拉環設計，避免民眾撞到，亦設有LED到站顯示系統，讓民眾輕鬆掌握站點資訊。