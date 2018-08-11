〈中部〉相隔近半世紀 8旬嬤南投尋親圓夢

2018-08-11

〔記者謝介裕／南投報導〕離婚北上定居新北市四十多年的八十二歲唐老奶奶，在小兒子唐聚中陪同下，返回南投家鄉尋親，但景物完全不同，最後在南投分局永和派出所員警協助下，老奶奶才找到大兒子，得以與從未謀面的孫子及孫媳婦見面，她很感謝派出所所長顏輝銓及員警張裕奇、余梁寬讓她得償心願。

唐老奶奶本姓吳，原是南投市人，年輕時從嫁到名間鄉，後來因故與前夫離異，獨自北上謀生並改嫁後，離鄉後便不曾與其大兒子見過面，如今年事已高，且因病須靠輪椅代步，萌生回鄉尋找親人的念頭，並於五日展開尋親。

景物變遷一無所獲

老奶奶的記憶中，南投老家附近有糖廠載運甘蔗的小火車站與一座鳳梨會社，她想先找到這兩個地點才能依循印象找路到名間鄉的前夫家，但兩人從南投市一路找到名間鄉山上，找了兩個小時一無所獲，只好求助永和派出所，經員警說明後，才知道自己跑錯地方，南投市的火車站、鳳梨會社，早已隨著時代變遷而被拆除。

警幫忙牽線與兒孫團圓

所長顏輝銓及員警張裕奇、余梁寬，依循老奶奶的印象翻閱舊的戶口簿冊，另外也透過警用電腦過濾、查詢老奶奶大兒子的姓名，終於找到老奶奶的孫子，打電話通知探詢見面意願，兒孫們都很驚訝，由於大兒子不在家，由孫子及孫媳婦到派出所相認、相聚，場面溫馨、感人。

老奶奶和兒孫們非常感謝派出所員警的幫忙，顏輝銓等三人則說，「尋人」也是警方為民服務的項目之一，他們只是善盡職責罷了，很開心老奶奶尋親記有圓滿結局。