〈中部〉山友直擊田中森林步道 又見水鹿母子

2018-08-11

登山口附近檔道約三分鐘

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化八卦山田中森林登山步道上個月發生野生水鹿攻擊登山客事件，造成葉姓山友肋骨斷二根，不少山友登山從此提心吊膽，深怕又遇見兇猛水鹿，前日傍晚一名劉姓山友前往爬山，走到一半就遇見一對水鹿母子檔道，劉男不敢冒然上前，保持距離用手機錄影水鹿覓食，約三分鐘後水鹿母子才離去。劉男提供手機畫面給記者，呼籲山友登山要結伴，以免遭攻擊。

上月母鹿踢斷登山客肋骨

七月四日下午六點半，五十四歲的葉姓民眾獨自到田中森林登山步道爬山，遇見一大一小的水鹿，他原地不動，讓小鹿緩緩從旁走過，但大隻水鹿卻直往他衝，發狂似地又踹又踢，連續三波攻擊，造成他的頭部外傷和肋骨斷了兩根，緊急下山通報一一九送醫，生命才無大礙，沒想到相隔一個多月，水鹿母子又現身

八月九日傍晚六點半，劉姓山友前往田中登山步道爬山，進入登山口約四百公尺，眼前突然出現龐然大物，定眼一瞧竟是野生的母水鹿帶著一隻小鹿在步道間覓食，他怕激怒母鹿攻擊，慢慢倒退到安全距離，才拿起手機錄影，還說「跟水鹿是好朋友，讓牠先過自己再過去」，自我安慰驚嚇的情緒。

對此張姓山友說，爬了十多年田中步道沒看過水鹿，認為是傍晚水鹿覓食時間，才有機會「人鹿狹逢」，為防患攻擊，登山都會自備登山杖，充當武器自保。當地吳姓攤販說，擺攤八年都沒聽聞水鹿出沒，直到最近二個月，才有登山客說，爬山看到水鹿，認為是田中環境好，水鹿才會翻山越嶺來覓食。

專家提醒︰保持距離 雙手舉高

二林「鹿世界」負責人廖彬興表示，目前是水鹿繁殖期，劉姓山友遇到的應該是母鹿帶小鹿出來覓食，由於距離保持得當，因此未遭攻擊；如何判斷水鹿有攻擊性？廖彬興說，水鹿毛豎起，前腳不斷踏地就是在警示，遇到水鹿時切勿主動挑釁，雙手可以舉高或站往高處，水鹿認為你比牠大隻，就會減少攻擊可能。

彰化縣動物防疫所表示，八卦山的水鹿可能是人工飼養，多年前趁機掙脫，後來把八卦山脈當作棲地繁殖，族群數目不得而知，民眾若遇到水鹿應立即閃避。