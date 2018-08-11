〈中部〉雲林首次145縣道改善 人手孔蓋全下地

2018-08-11

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣道一四五線虎尾到元長段道路改善工程昨天動工，為確保路面平坦，雲林縣府協調台電、自來水及中華電信等管線單位在施工前已把三百八十五個人孔蓋和手孔蓋下地三十公分，縣長李進勇強調，這是第一次施工路段人手孔蓋（人孔蓋和手孔蓋）全部下地，希望未來成為常態，讓縣內道路更平坦。

雲林縣境內多條道路坑坑洞洞引起民怨，為改善道路狀況，縣府爭取前瞻基礎建設「提升道路品質建設計畫」，有五案獲公路總局核定補助一億六千多萬元，包括縣道一四五線、一五八線、一四九線及鄉道雲六七線等。

虎尾到元長段 總長10.5公里

李進勇昨天主持一四五線道路改善工程動工時指出，一四五線是雲林境內重要幹道之一，連接西螺、虎尾、土庫、元長及北港等地，往來車輛頻繁，但路面老舊劣化嚴重，且道路坑洞修補密集，影響行車品質及安全，列為優先改善道路，昨天動工的工程範圍從虎尾光復路交叉口到元長與雲八六線道路交叉口，總長十．五公里，工期三個月。

李進勇強調，過去的路面改善都是把柏油刨除再重舖，卻因人手孔蓋影響路面平坦及工程進度，甚至路面才重舖好，管線單位即進場開挖，引起外界質疑浪費公帑，施工前將人手孔蓋全面下地，可以讓工程進度更順暢，且能提升道路品質。

雲林縣府工務處養護工程科長徐瑞甫指出，道路人手孔蓋影響路面平整及行車安全，常為駕駛人詬病，過去縣府要求管線單位將人手孔蓋下地，但下地後未來管線維修必須挖除人手孔蓋上方的柏油，成本勢必增加，各單位配合度不高，下地情況不理想，這次縣府多次協調終獲共識，首次在道路改善工程施前全部人手孔蓋下地。