〈南部〉麵包迷、餐飲「金手」 如願上高餐

2018-08-10

〔記者楊金城／麻豆報導〕四技二專統測放榜，國立曾文家商餐飲管理科有八位畢業生考取第一志願高雄餐旅大學，其中陳妗瑄更以統測餐飲群全國第二名的成績錄取高餐烘焙管理系，潘湘玲是餐飲群全國第八名錄取高餐餐飲管理系。

曾文家商餐飲科今年應屆畢業生有六十二人，其中八人錄取高餐，而全國報考四技二專統測餐旅群的考生人數高達二萬二千人，陳妗瑄、潘湘玲成績名列全國第二、第八，很不簡單。

校長陳藝昕說，陳妗瑄立志學烘焙，國中畢業後就以第一志願就讀曾文家商餐飲科，在校三年期間學習認真，放學後還搭車到市區補習，以高餐烘焙系做為升學第一志願，今年統測考六六五分，是餐飲群全國第二名，也創下曾商餐最佳紀錄。

陳妗瑄說，很喜歡製作麵包，如願考上高餐烘焙系，感謝老師用心指導，未來希望開設麵包坊，做出幸福好吃的麵包讓大家品嘗。

潘湘玲國中會考成績只有1A4B ，努力三年後，統測成績六四六．五分，在餐飲群排名全國第八，她也是全國技藝競賽餐飲職群的金手獎得主，如今考取高餐餐飲管理系，希望未來成為餐飲教師、飯店主管。

陳藝昕指出，今年餐飲科畢業生有八人考取第一志願高雄餐旅大學，表現傑出，希望在校生以她們為榜樣，努力學習，勇敢追夢。