〈南部〉四草藍綠「陰陽海」 初判因藻類長太好

2018-08-10

〔記者邱灝唐／台南報導〕新北市瑞芳有處海域因河流沖下的礦物質而讓海水呈現清濁分明的現象，被稱為「陰陽海」。台南也出現「四草版」的陰陽海，學者推測，應是有機質停滯，讓藻類在海水中大量生長，才讓海水變色，但形成原因須待檢驗才能釐清。

大熱天奇景 海水變色

安南區四草大橋橋下水域近來出現海水分色的現象，呈現藍、綠不同樣態，往來遊客及釣客感到相當驚奇，紛紛拍下奇景，並笑稱新北有陰陽海，台南則有四草版陰陽海。

資深釣客則說，海水出現綠色現象，每年這個時期都會發生。不過，不同於瑞芳因礦物質過高而改色，四草版的陰陽海應是藻類大量繁殖才引起的現象。

應非污染 不影響生態

四草大橋橋下是鹿耳門溪出海口，嘉南藥理大學環境資源管理系副教授黃大駿推測，當淡水帶著有機質到出海口時，常因潮汐作用等因素，讓有機質停滯在河口，進而讓此處成為自然生產力最高的地方，藻類可說是「吃得好、長得好」，尤其近來沒有大量降雨稀釋，只要陽光強、溫度好一點，藻類就會大量增生。

但黃大駿也強調說，形成原因仍屬推測，要有檢測結果才能釐清。

會出現藻類，是否影響海域生態或是受到污染所致？市府環保局表示，目前推測是藻類大量增生所產生的現象，只要溫度升高就會出現，所以應不會有影響生態的危險，也不太可能是河水受到污染，畢竟當地水量相當大，若要呈現這種顏色，排放量得相當巨大，目前已採樣送往實驗室，預計一週內將可確定成因。