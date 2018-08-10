〈南部〉麻豆工業區市地重劃動土 可設200廠

2018-08-10

佔地110公頃 2020年底完工

〔記者萬于甄／麻豆報導〕麻豆工業區編定超過四十年，將以公辦市地重劃方式開發，市府昨天舉辦動土典禮，將改善工業區內道路狹小等問題，讓地方相當期待；麻豆工業區開發工程預計二○二○年底完工，屆時可引進兩百家廠商進駐，增加地方就業機會，帶動麻豆與佳里周邊發展。

麻豆工業區占地約一一○．八四公頃，以往因用地空間、道路規劃不佳，且位於易淹的低窪處，以致廠商進駐意願低，整體發展未達效益。

今年一月，內政部核准南市府透過都市計畫市地重劃方式，重新改善工業區的道路及防洪水準，期盼吸引廠商設廠。

規劃5公頃廣場兼滯洪池

代理市長李孟諺指出，市府在麻豆工業重劃區編列十五億元經費，開闢工業區內道路、增設橋樑等公共設施，面積約占廿公頃，另九十公頃則為工業用地，預計可引進約兩百家企業進駐，創造更多就業機會。

麻豆工業區市地重劃區範圍南至麻佳路以北、北至麻學路以南、東至農業區交界、西至海安路，土地地段包含埤頭段、麻豆口段、大山腳段土地等，另也會配合水利局埤頭大排整治工程，規劃五公頃的廣場兼滯洪池，改善工業區易淹水的問題。

南科衛星園區最佳據點

地政局表示，重劃區開發預計於二○二○年十一月完工，未來透過高速公路等便利的交通網，可讓麻豆工業區成為南部科學園區的衛星園區最佳據點，滿足大台南地區未來工業發展需求，並提供充足的就業機會，帶動區域經濟成長。