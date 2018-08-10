〈南部〉雄鎮北門古蹟修復工程 後年完工

2018-08-10

〔記者黃佳琳／高雄報導〕雄鎮北門古蹟隱沒於私人占用建物與廢棄宿舍之間，高市文化局昨日著手進行修復，並營造整體入口意象，預計二○二○年四月完工，重塑百年前「雄鎮北門」歷史場域氛圍。

雄鎮北門位於哨船頭小山丘上，是清代從旗后往鳳山舊城的交通要衝，清沈葆楨派唐定奎督造，興工建造雄鎮北門砲台、旗後砲台扼控海疆險要，為清代重視台灣海防之始。

建造至今一百四十餘年

雄鎮北門從肇建迄今已有一百四十餘年的歷史，位處西子灣風景遊憩區動線上，其間經歷多次地震及颱風侵襲，建築本體及周邊環境在人為及自然因素影響下，部分已逐漸產生變化及損壞，雄鎮北門古蹟風貌隱沒於私人占用建物與廢棄宿舍建物之間。

周邊進行廢棄宿舍移除

高市文化局指出，經邀集台鐵、航港局、港務公司、軍方等相關權管單位會勘協調，二○一五年先由港務公司進行雄鎮北門入口處兩側廢棄宿舍移除及景觀綠美化，恢復雄鎮北門周邊風貌。

而雄鎮北門地範圍內，蓮海路五之一號為私人占用戶建築物，蓮海路八號為航港局廢棄宿舍。經調查，蓮海路五之一號為無主荒廢之建物，文化局啟動移除影響景觀的私設建屋與廢棄宿舍，以改善古蹟景觀，重現海疆場域歷史現場。

蓮海路八號地上建物戰後改建，內部損壞，依據各時期的空照圖，該建物並非日治之建物，是戰後因應港務而興建，已呈現損壞狀況，有礙整體雄鎮北門景觀，文資委員一致認為不具文化資產價值。