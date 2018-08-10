〈南部〉首張五合一吃到飽月票 預計下月開賣

2018-08-10

〔記者王榮祥／高雄報導〕全台首張五合一「MAAS」吃到飽月票，八月一日已悄悄在高雄市區大眾運輸路網中亮相。高市交通局昨證實，八月一日啟動MAAS試驗，共有一百張卡開始嗶嗶，若試驗過關，九月正式上路。

實際售價與使用模式 中旬公布

交通局官員進一步透露，實際售價與使用模式等細節，預定八月中旬將與交通部運輸研究所共同發佈，初步設定需先購買一張全新票卡（一卡通），之後可重複設定。

交通局說明，MAAS源自交通部推動的公共運輸行動服務（Mobility as a Servic）計畫，也稱多合一吃到飽月票，主要是將多元運具與電子票證整合後，搭配吃到飽模式，以更便利、更優惠等誘因，全面提升公共運輸使用率。

用於捷運、公車、輕軌、公共腳踏車、渡輪

交通局指出，目前高市多合一月票（MAAS縮小版、俗稱小MAAS）最多包含三種運具，捷運、公車、輕軌；MAAS可使用運具則有五款，捷運、公車、輕軌之外，再加上公共腳踏車與渡輪，未來還可能納入共乘計程車。

交通局表示，MAAS月票研擬多時，八月一日起按照原計畫進行試驗，試驗期僅提供部分學校、機關與民眾試用，共有一百張卡，如果試驗順利，第二個月（預定九月）起才會全面開賣。

試驗內容主要是確認系統整合，因為不同運具的電子票證系統，軟、硬體也不太一樣，雖然同一張卡已可用於不同運具，但因有吃到飽的優惠機制，需要進一步整合。

高雄現行有兩款吃到飽月票，分別是指定兩點吃到飽的點對點高雄捷運月票、以及高捷加公車吃到飽月票，其中高捷加公車吃到飽即為小MAAS，今年三月開賣，一般優惠一千六百元、學生優惠一千四百元，若加兩百元可再增加輕軌吃到飽，亦即最多可用於三種運具。