〈南部〉用不到6年 台東國際地標將重造

2018-08-10

損壞將封閉施工 預計12月完成

〔記者黃明堂／台東報導〕花費近五千萬元在台東市海濱公園興建的「國際地標」，啟用不到六年，自然素材建造的部分就要重造！台東縣府表示，竹藤材質因自然損壞，加上颱風吹毀，必須更新，昨天起封閉將施工，預計十二月十日完成，工程將花費九百五十萬元。

國際地標原是二○一一年為慶祝建國百年，由文化部前身「文建會」補助台東縣政府六千五百萬經費，經招標發包，花費四千八百萬元，不過施工時程拖延，隔年才動工及完工。

國際地標融合了鐵雕、藤編及竹編，主體是一顆具涼亭觀景功能的大球體，兩側有延伸廊道，隨晨昏晴陰，有自然光線變幻，原本入夜還有光雕變幻，但在前年尼伯特侵襲時，廊道上的延伸設施均毀損後拆除，主體則修繕後恢復使用。

將保留水泥鋼構基座及廊道

不過，台東縣政府昨天起封閉國際地標，將保留水泥鋼構基座及廊道，對自然材質的設施重新施作，由藝術家游文富帶領藝術團隊設計「向陽樹」公共藝術。

在封閉之前，有不少遊客登上國際地標觀景，卻看不出有任何毀損之處？

縣府交觀處長江慧卿說，國際地標的竹藤編是自然材質，會自然劣化，原本就有使用年限，而且，被颱風毀損的部分已經拆除了，所以現狀跟當初已經不一樣，所以須進行更換。

新的「向陽樹」 也以自然素材為媒介

縣府說，「向陽樹」也是以自然素材為媒介，以原有鋼構造型為基礎，施作樹、山、海等意象，呈現台東國際地標之美，夜間除搭配燈光之外，也新增了原地標沒有的音樂播放功能，將呈現耳目一新的樣貌。

不過，民眾對於自然素材沒幾年就壞，更新仍採自然素材，認為幾年後又要花錢更新。醫師余文儀說，當此用竹籐結構就是錯誤 ，在海岸線上 ，強颱風雨摧打 ，只能支撐幾年。