〈台北都會〉環局柴油掃街車 超不環保

2018-08-10

〔記者周彥妤／台北報導〕空污意識抬頭，但議員指台北市環保局卻反其道而行，民進黨市議員簡舒培昨指出，環局添購吃柴油的「小型掃街車」，目前執勤上路的八台車，近半年就帶來約廿四公噸二氧化碳；此外，民進黨市議員許淑華也表示，北市身為首善之都，電動車汰換數在六都竟敬陪末座。對此，環保局允諾朝優先採購電動型方向規劃，另於一個月內研擬如何增加民眾換購電動機車比例計畫。

環局：允諾優先採購電動型

簡舒培昨於議會警政衛生部門質詢指出，北市交通污染佔排放總量近五成，其中柴油車廢氣列為一級致癌物，環局卻買了吃柴油的「小型掃街車」，近半年油耗近八千七百多公升，也帶來約廿四公噸二氧化碳，加上今年再買八台，合計十六台都是吃柴油。

簡舒培表示，環局應提前採購電動型，免除污染之虞，又能降低噪音，畢其功於一役；環保局長劉銘龍說，因電動型較貴，價差逾兩倍，考量預算吃緊，才延後採購時程，預定二○二○年待電動型更普及、可能跌價後再轉而採購。

但簡強調，柴油型不只污染，也有噪音問題，目前也因噪音惹議頻傳，才會無法在小巷執行勤務，要求明年開始優先採購電動小掃車；劉最後允諾朝優先採購電動型方向規劃。

電動車汰換數 六都敬陪末座

另外，許淑華昨也在議場指出，全台電動機車換購補助最高為桃園市，汰換加新購的補助為一萬八○○○元、新購一萬五○○○元，鄰近的新北市汰換並購買電動車補助也有一萬二○○○元、新購八○○○元，北市汰換補助只有六○○○元、新購一五○○元，質疑首善之都對推行綠能運具消極因應，實在不可取。

劉銘龍則表示，北市沒有大型工廠，空污基金相較其他縣市少了許多，且其他基金也是專款專用，無法挪用補助。許另表示，很多民眾誤以為環保署為減空汙，要禁行老舊機車，北市也未發布澄清新聞稿，明顯失職，任民眾恐慌，頻找議員陳情，要求三日內發稿闢謠，一個月內也要完成如何增加民眾換購電動機車的比例。