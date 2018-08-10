〈台北都會〉糖廍園區政治人物手印 市府暗夜硬拆

2018-08-10

支持保留60人 反對保留未到場

〔記者郭安家／台北報導〕台北市糖廍文化協會於今年三月在萬華糖廍文化園區內設置五塊政治人物手印，包括前市長陳水扁、馬英九、郝龍斌，曾參選市長的謝長廷和宋楚瑜，紀念其對保留公園古蹟的貢獻，但糖廍里長李平順等里民最近卻反對此事，要求移除手印。對此，台北市政府要求協會在七月底辦說明會進行溝通，說明會當天反對保留者均未出席，但市府卻反而認定未獲多數者支持保留，並於本週二凌晨強拆，令協會不滿市府竟以粗暴方式處理民意。記者進一步追查發現，台北市長柯文哲為了滿足里長，早在三月、協會開說明會前，就已要求公園處拆除手印。

台北市糖廍文化協會表示，留下手印的政治人物都曾幫忙居民爭取保留古蹟公園，具有歷史意義，也凸顯跨黨派意象；工務局公園處長黃立遠也已於二○一六年十月發函同意手印放置於園區內，協會才會在今年三月設置手印。

市府竟以未獲多數者支持強拆

但糖廍里長李平順說，手印設置未經申請，並呼籲外界不要用民意、媒體、民代，向市府施壓保留手印。他說，各地蔣介石銅像都被輿論要求收起來，為何糖廍文化園區還要保留政治人物手印？記者詢問是否向柯文哲陳情此事？李否認到底，但指有里民向市長反映。

不過記者查證發現，今年三月底柯文哲主持里長座談會，據會議紀錄，柯文哲裁示公園處督導該協會兩週內自行移除手印，若未移除則由公園處逕為執行，並列管一個月；顯與里長說法不同。

協會說，工務局公園處七月九日開第一次協調會，表達因民眾不同意見，所以請該協會在七月底前召開地方說明會，並要求「少數服從多數取得共識」。

於是協會在七月廿八日開說明會，當天反對手印保留民眾、里長、萬華區長都未到場，但支持保留的民眾卻有六十位到場；出席者一致認同手印是紀念物、公共財，應予保留，如今工務局公園處卻出爾反爾、說話不算話。

柯為滿足里長 早已要求拆除

公園處回應，在七月九日的協調就已決議，保留手印案未獲多數者支持，由公園處移除、恢復原狀，原希望七月廿八日開說明會有溝通協調機會，並擴大讓周邊四個里參加，但反對者未到，糖廍里及周邊四個里長都未出席，加上當天六十人的簽到紀錄，無從判斷是否為當地里民，因此認定未獲多數者支持，公園處才將手印移除放置倉庫保存。

對此，協會質疑，市府處理說明會方式，太便宜行事，柯文哲說好的公民參與在哪裡？公園處還在週二凌晨兩點派員粗暴強拆，協會已向警方備案，保留法律追訴權。