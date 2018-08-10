〈台北都會〉開挖停車場 蘆洲永康公園4老榕回不去了

2018-08-10

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市蘆洲區永康公園新建地下三層停車場，昨天開工動土典禮，由於永康公園為蘆洲少數樹木密集的公園，種有一百四十一棵大樹，包括榕樹、羊蹄甲和椰榆等，其中六成樹木因為施工必須暫移他處，但有四棵老榕樹因為樹徑較寬，無法再移回來，令民眾感到可惜。

當地民眾表示，老榕樹的樹蔭是公園裡最涼爽的地方，「比涼亭效果還好」，聽說老榕樹要移走，覺得很不捨。

新北市議員李倩萍則表示，根據過往經驗，新北市府進行公共工程中，移樹過程粗暴，導致移樹等於移死，希望交通局九月移植時，能夠妥善斷根並包覆樹木球莖。

新北市政府交通局停車管理科代理科長吳政諺表示，永康公園會開挖近半面積施工，一百四十一棵樹木中，四十九棵原地保留，九十二棵將暫時移植至鶯歌鳳鳴重劃區的公園預定地，完工前會有八十八棵移回，剩下四棵留在鶯歌。

吳政諺說，四棵老榕樹因為樹徑較粗、圓周超過六十公分，多次移植恐影響老榕存活，因此留在鶯歌，不再移回，後續將種植更多灌木綠化公園。吳政諺強調，一定會落實樹木移植計畫書，也會外聘專家監督移植過程。

交通局表示，地下三層停車場完工後將提供一百廿個小型車停車位，工程總經費一億八五七五萬元，預計二○一九年底完工。將以「省能源、省資源、低污染」的綠建築為設計準則，採用自然通風設計。