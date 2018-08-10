〈台北都會〉海關碼頭園區老樹棲地 回填營建廢棄物

2018-08-10

上個月剛完工 遊客揪出包

〔記者陳心瑜／新北報導〕淡水海關碼頭園區環境改造工程上個月剛完工，打造寬闊的觀夕平台和互動光影裝置，拆除圍牆欄杆及危樓，但遊客發現，竟有疑似工程遺留的廢棄建材、水泥塊等，回填在樹穴旁，連列管珍貴樹木都無法倖免。淡水古蹟博物館館長柏麗梅表示，散落在樹穴的水泥塊應該是園區施工前就存在，並非工程所致，已經請廠商昨天全數清除。

新北市議員鄭宇恩日前接獲民眾通報，邀集新北市城鄉局、淡水古蹟博物館以及農業局委託執行樹木資源保護的淡水區公所現勘，要求相關單位改善老樹棲地環境，以免造成老樹無可挽回的傷害。

議員：水泥灌漿也害老樹

鄭宇恩指出，不只是老樹棲地下滿布水泥、磚塊等營建廢棄物，甚至還因施作夜間造景裝置，在老樹棲地內鋪設水泥灌漿，造成老樹根系受損，長期下來很可能使得老樹生長不良甚至死亡。

城鄉局：非改善工程留下

新北市政府城鄉局表示，園區改善工程已經於上月底完成，雖然施工過程中有使用水泥、石塊，但距離老樹有段距離，過程中也嚴加監督廠商，絕非園區改善工程留下的廢棄物。

柏麗梅說，園區的戶外照明設備及燈光互動裝置工程正在收尾，不過，水泥、石塊看起來堆置已久，但以往因為樹穴遭舊官兵宿舍擋住，這次改善工程將宿舍拆除，空間視野開闊，才露出過去沒有被發現的廢棄物。

已請廠商清除水泥、石塊

柏麗梅說，由於廢棄物數量並不多，因此不至於影響樹木生長，經民眾和民代反映後，昨天也緊急請廠商將水泥、石塊清除。