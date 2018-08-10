〈北部〉〈國風國中校長遴選〉議員疑「要用自己人」 花縣府否認

2018-08-10

國中小校長布達 議員帶頭抗議

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣政府昨天上午舉行一○七學年度國中小學校長布達暨榮退校長歡送會，大會頒完續任、新任校長聘書後，縣議員莊枝財及市民代表胡仁順等突然衝到台前拉布條、高呼「協尋國風國中校長」口號；莊枝財說，國風是花蓮學生最多的國中，卻遴選不出一個校長，派出的代理校長留啟民也有參加本次國風校長遴選，但留被認為「資歷不夠」，來當代理校長「縣府不覺得打臉自己嗎」，他「合理懷疑」縣府「要用你們的人才行嗎」？但對此縣府教育處否認。

代理校長參與遴選 「資歷不夠」落選

莊枝財說，原國風國中校長鍾宜智因回任教師，派任代理校長至今，他接到許多家長的期望跟心聲，是希望可以派一位合適的校長，讓校務能正常推動。今年校長遴選共有二位候用及一位現任玉東國中校長鍾協衡有意願到國風國中，到了遴選委員會，教育處處長劉美珍跟遴選委員講「三人資歷都非常淺，不適任」；最後遴選委員會最後並未選出校長人選。

議員：派不適任者代理校長 很奇怪

莊枝財說，他覺得很奇怪，既然三人不適任、經歷不足，為什麼還派也有參加遴選的留啟民候用校長擔任代理校長？ 他批「遴選委員會可以取消了，不過是橡皮圖章」！因此他合理懷疑縣府「是不是一定要用你們的人？」學校無校長還要再代理一年，這對學生的受教權也會是嚴重的傷害。

莊枝財抵達會場的時間是上午十點半，當時縣長傅崐萁已於十點廿五分頒發完續任校長聘書後離席，莊枝財於十點半抵達，他等候處長劉美珍頒發新聘及異動的校長聘書後，才衝上台前拉布條。他說，原本是希望能在會場當面向縣長傅崐萁陳情，不料縣長先離開；莊突然「亂入」抗議，縣府門口聚集大批維安警力。

教育處：一切公平、公正、公開

教育處則強調，三人資歷不足，國風的校長必須交給更有經驗的資深校長更為恰當，並否認莊枝財「縣府要用自己人」說詞，強調「一切均合乎公平、公正、公開程序」；教育處表示，已經核派候用校長留啟民繼續代理國風國中校長至明年七月底。