〈北部〉宜蘭農地婚宴會館 金樽礁溪店拆了

2018-08-10

僅留合法兩農舍

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣金樽會館礁溪店及品華會館，在農地上經營大型婚宴會館，被列入重大違規，縣府要求限期拆除，其中品華已在本月二日自行夷為平地，金樽會館礁溪店昨天完成自拆，僅留下合法兩棟農舍。

品華會館最初申請農業資材室，金樽是合法農舍，兩家都在農地上違規擴張樓地板面積，作為宴會場地，違反農業發展條例，也不符建築法，二○一五年行政院消保處稽查時，列入不合格名單。

品華上週已夷平

縣府調查，品華最初申請農業資材室，合法面積約十四坪，但業者擴建樓地板面積，違建面積約三○四坪；金樽有鐵皮、混凝土農舍兩棟，後來擴建當成大型婚宴會館，違建面積有五四九坪。

縣府六月下旬通知兩家業者必須在本月一日前拆除違建，若未改善，縣府將在二日、九日出動機具拆除，品華已在二日期限前將婚宴會館夷平；金樽會館礁溪店昨天把後方違建餐廳全數拆除，留下合法農舍只能做居住用途，不能再經營餐廳。

承諾助客戶轉單或退訂

兩家業者共有五千多桌婚宴訂單還沒做，承諾協助客戶轉單或退還訂金；縣府說，兩家婚宴會館因多次被開罰未改善，且婚宴會館用餐人數多，基於公共安全考量，才列入重大違規施以鐵腕。

宜蘭縣府近五年查報違建數約兩千四百件，縣府指出，依據宜蘭縣政府執行違章建築取締辦法，若有危害公共安全、妨礙交通、公共衛生疑慮、違反政府重大政策，都會列為優先拆除對象。