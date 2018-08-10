〈北部〉謝文進談共治大新竹 楊文科表支持

2018-08-10

〔記者黃美珠、施曉光／綜合報導〕無黨籍新竹市長參選人、現任新竹市議長謝文進，昨天拜會新竹縣議會，暢談建設新竹應該政治歸零，縣市合作、跨域共治大新竹的理念，受邀到場的國民黨籍新竹縣長參選人楊文科表達支持，並宣示只要兩人各自當選，立刻合作解決新竹縣垃圾堆置問題。

昨天與會的還有新竹縣長邱鏡淳、新竹縣議長張鎮榮與副議長陳見賢。邱鏡淳表示，只要所提意見對新竹縣是好的，都支持且給予祝福；陳見賢說，謝文進來訪為的是鄉親的需求，將來如果有機會的話，是可以互相攜手合作，創造縣市共贏。

謝文進說，建設新竹應該要讓政治歸零、讓百業興旺，拜訪縣議會是想要為大新竹一百萬人口，尋求縣市合作解決共同關心議題的共識。

不管是新竹縣的垃圾處理或新竹縣市共同的水資源、喝好水與交通等問題，還是新竹縣所有，卻位於新竹市境內很多的公共設施保留地，都需縣市跨域一起解決。

楊文科說，過去新竹縣、市加上科學園區有個跨域治理的平台，協調事情都暢通無阻，很可惜現在斷了，對謝文進重提跨域治理覺得是很棒的事，自然給予支持和肯定。

他說，如果國民黨提名的新竹市長參選人許明財也抱持相同看法，他一樣給予支持和肯定，最重要的是如何讓新竹縣更好、更進步；許明財受訪時說，民眾的福祉應該共同關心，新竹縣、市本是兄弟，將來他也會跟新竹縣共同打造更好的生活環境。

楊文科表示，垃圾的處理是不分藍綠的，未來如果他和謝文進可以各自當選縣長、市長，他承諾會立刻一起合作，把目前新竹縣內堆置的垃圾處理掉。

他並說「新竹市信任謝文進；相信楊文科（當）縣長」，他們一定會攜手擦亮「新竹」這塊金字招牌。

國民黨發言人洪孟楷說，楊是受新竹縣議長張鎮榮之邀，前往新竹縣議會參與座談活動，做民生議題上的討論，不涉選舉事務。

楊文科事前也有向黨中央報備，在民生議題優先、人民生活第一的立場上，楊文科此舉與國民黨的立場並無不同。