〈北部〉苗縣總決算歲計再度賸餘 審計室︰負債仍多

2018-08-10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣議會臨時會，昨天進行去年度總決算審核報告，苗栗縣政府年度總決算歲計再度出現賸餘，但苗栗縣審計室簡報指出，縣府負債仍高，加上配合前瞻自籌款及償債計畫還款，往後五年，財政狀況仍屬嚴峻。另，墊付案中，縣府還得替前省政府承擔頭份元華納骨塔一案的三千五百多萬元國賠，有縣議員直呼「提案可以退回嗎？」

撙節支出 去年賸餘逾12億

縣府主計處長陳榮貴表示，縣府財政在中央控管及撙節支出，漸趨穩定，雖負債仍多，但已能平穩運行；前瞻配合款也足以支應，不成問題。國賠部分，縣府會以行政院核撥年度五億元的特別統籌稅款支付，不影響縣府財政。

公共債務 去年底還有385億

審計室主任溫忠元簡報指出，苗栗縣去年總決算歲計賸餘十二億三千多萬元。這也是苗栗縣繼前年度總決算歲計賸餘十三億八千多萬元，再次賸餘。

但審計室認為，苗縣近五年公共債務逐步減少，由二○一三年的四○一億五千多萬元，降至去年底的三八五億五千多萬元，且至去年底，一年以上及未滿一年公共債務比率分別為六十七‧六二％及七十四‧一三％，仍超過法規規定甚多。

溫忠元簡報說，又截至今年四月底，縣府獲中央核定前瞻計畫一百廿案，縣府自籌配合款需四億六千多萬元，加計償債計畫還款額度，縣府往後五年，累計額外資金需求廿三億一千多萬元，財政狀況仍屬嚴峻，應妥慎調整運用。

另，元華開發股份有限公司於一九九三年，向當時的台灣省政府社會處申請在頭份興建納骨塔，經前省政府社會處委託苗縣府經辦，原已獲核准，但地方陳情監察院調查，前省政府社會處、苗縣府履勘不實，提出糾正，致計畫被撤照，元華提告請求國家賠償，最高法院判決定讞，因核定機關省政府社會處已不存在，由苗栗縣政府概括承擔。