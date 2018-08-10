〈北部〉新竹馬偕醫院小兒急診 9月起全天候

2018-08-10

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹馬偕醫院昨天宣布，九月一日起將以醫學中心等級兒科急診專任醫師陣容，提供全時段二十四小時的小兒急診醫療照護，讓竹苗地區家長安心。

新竹市長林智堅說「作為市長，要成為新竹市父母與孩子的後盾！」市府與馬偕醫院攜手，共同守護孩子們的健康，「讓大家願意生、放心生與敢生！」

新竹市過去因兒科醫師不足，林智堅上任後採用「兒科聯防」政策，協調各大醫院提供兒科夜間急診整合服務，讓家長不用擔心晚上孩子急診找不到醫院，其中馬偕醫院是駐診天數最多的醫院，目前星期六、日、一、二 提供小兒夜間急診服務。

林智堅表示，新竹市的出生率連續多年蟬聯全國之冠，十四歲以下兒童更達全市總人口十八%，是全台灣最年輕的城市。

林智堅說，過去曾因孩子腸病毒半夜就醫，發現各家醫院夜間兒科急診人滿為患、求助無門，他身為三個孩子的爸爸，很清楚父母半夜急診的需求與焦急，感謝新竹馬偕醫院願意響應市府，率先開辦全時段兒童急診。

團隊照護病童 採取合併共同照護模式

新竹馬偕小兒科部主任林昭旭說，將打團體戰，若發現有其他疾病，採取合併共同照護模式，由多位不同次專科主治醫師組成團隊共同照護病童。

新竹市衛生局代理局長楊清媚表示，未來市府還會與馬偕醫院合作，透過BOT方式打造醫學中心級的兒童醫院、輕鬆愉悅的診療環境，提供更全面的照顧，讓孩子們進到醫院不再害怕。

馬偕兒童醫院營運後 次專科增至25個

新竹馬偕院長蘇聰賢說，該院小兒科團隊共有十三個次專科、二十四名主治醫師。新竹馬偕兒童醫院二○二二年三月正式營運後，次專科會增加至二十五個，並具備相關新穎醫材設備，提供各項檢查、診療。