〈北部〉萬能大科拚招生 6.6億蓋五星級宿舍

2018-08-10

外縣市學生漸增 提供1140個床位

〔記者李容萍／中壢報導〕大專院校面對少子化壓力，老舊宿舍是否更新甚至花大錢蓋新的？讓許多學校卻步，創校四十六年的萬能科技大學逆勢斥資六億六千萬元興建堪稱五星級學生宿舍「信義樓」，昨由校長莊暢、市府秘書長李憲明等人主持落成儀式，預計九月開學啟用，提供二九○間套房、一一四○個床位讓學生使用，讓昨天首度參觀的學生都高喊「租定了」！

莊暢表示，萬能科大學生約達一萬人，外縣市學生與外籍生約為二成、有二千人，因舊宿舍的建築與設施老舊，校方考量外縣市新生比例逐年增高，為了滿足需求與造福學生，決定新建宿舍讓更多學生能有更好的住宿品質。

該校舊宿舍為一房六人，每人平均空間約僅一坪，新宿舍提供四人、二人（另提供無障礙設施）房型，四人房每人平均空間約二坪，而舊宿舍的衛浴空間是大澡堂，新宿舍每個房間都有獨立衛浴設備且為乾濕分離。

舊宿舍地勢較低，只有六層樓，房間窗戶小，採光不良也容易潮濕；新宿舍有十二層樓，採用大窗戶，白天不開燈也很亮、空氣流通，視野更是沒話說。

新宿舍每層樓都有交誼廳，還有冷熱飲水機與流理台，用餐方便，每間套房都有獨立的分離式冷氣，進出採電子感應管制，從一樓電梯、宿舍層、宿舍房間分別管制，更為安全。

住宿2年打折 租金約周邊套房一半

以萬能科大周邊租房行情，電梯大樓單人套房月租約五千五百元，校方新宿舍四人房每人每學期（四個月）的住宿費一萬二千五百元，平均每月為三千一百廿五元，對於保證住宿兩年者可打七五折，等於月租只要二千三百四十三元，可大幅減低負擔。