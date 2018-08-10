〈北部〉大溪光雕秀浪漫 姐姐陪情人提前過七夕

2018-08-10

明音樂晚會 重量級藝人雲集

〔記者李容萍／大溪報導〕素有「大溪情人橋」封號的「大溪觀光吊橋」，是大溪知名地標，越晚越美麗，是情侶約會熱門地點，七夕情人節前，大溪區公所明晚（十一日）六點卅分至十點將於大溪橋頭停車場舉辦大溪橋光雕啟用典禮「溪望閃耀、情定大溪」音樂晚會，邀請市民一同攜手漫步，觀賞大溪橋七彩的燈光秀、品嚐特色美食，並聆聽天王、天后級藝人演出。

大溪區長黃睿松表示，這場音樂會重量級藝人雲集，由幽默主持人NONO及DJ美女FIFI帶領，還有毛豆公主一綾、豪記小王子吳俊宏、氣質女神向蕙玲、屏東好聲音楊哲、行動CD楊程鈞、巴冷公主梁文音、唱跳女神朱俐靜、台語天后龍千玉、孫淑媚、王牌作曲江志豐、金曲甜心朱海君，還有姐姐謝金燕的演出，帶給市民不一樣的浪漫之夜。

黃睿松說，大溪名列全國十大觀光小城，擁有老街、中正公園、木藝生態博物館及其街角館、大慶洞彩繪、月眉古道與休閒農業特色、道地美食；而串連起這些景點靈魂的大溪觀光吊橋橫跨大漢溪，建於清代，早期是以竹籠、石塊堆疊興建而成的竹木板橋，為大溪地區對外連絡的要道，歷經多次改建後，於二○○一年整建為目前的巴洛克風格，成為大溪的主要地標及觀光景點。

璀璨燈光秀 全彩LED光雕啟用

大溪橋於二○一六年六月發生中央外伸平台傾斜損壞，經市府養護工程處搶修，後續進行橋樑安全評估與補強整修，增設全彩LED智慧光雕系統，除延長橋樑使用壽命，並透過五七五二顆（諧音吾妻吾愛）的全彩LED燈在晚間六點至十點的整點展示靜、動態光雕秀，重要節日還會有不同的燈光效果，可吸引更多遊客來大溪觀光。

全新建置的全彩LED智慧光雕系統經過一個月的測試，將於明晚的音樂晚會啟用，璀璨的燈光秀搭配迷人歌曲，讓參與市民感受滿滿幸福。