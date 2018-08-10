〈中部〉中科大貨車頻闖遊園北路 住戶抗議

2018-08-10

民眾盼快建中科西南向道路

〔記者蘇金鳳／台中報導〕不滿大型車輛天天違法行駛龍井遊園北路，龍井區東海里長陳玉華與住戶九日至遊園北路、都會南街口舉布條抗議，要求政府趕快興建中科西南向道路，並嚴格執行十噸以上的大貨車不准進入遊園北路的規定，若人力不足，可用拍照方式，遏止大型車進入。

營建署：只要用地取得即施工

市府建設局表示，中科西南向道路的工程是屬於營建署所執行的工程；營建署中區工程處表示，目前市府正在進行用地取得，一旦完成用地取得，營建署會立即施工，工期約二年半，長度二一四○公尺。

警方將在熱點增加取締勤務

烏日警分局犁份派出所表示，每天下午都會排班來取締，未來會在熱點、熱時增加見警率，增加勤務的出勤，一旦遭到取締，將依法處以九百至一千八百元罰鍰。

東海里長陳玉華昨天與附近住戶多人集結在路口，眾人拉起白布條，並高喊「拒絕大貨車進入，還我社區安寧」；住戶表示，大型車輛違規行駛遊園北路多年，但路口設置禁止十噸以上大貨車及聯結車進入的標誌已有多年，但住戶還是天天看到大型車輛行駛遊園北路，而遊園北路只有七至八米寬，反映多次未改善，實在忍無可忍，只能抗議。

林姓住戶表示，由於遊園北路接中科台中園區，很多大貨車及大卡車都開到遊園北路，不但壓壞路面，造成自來水管破裂，而且大車距離住戶太近，有些又開很快，讓住戶天天陷於恐懼中。

林姓住戶表示，大型車輛進入遊園北路，不但平時就會發生，在上下班尖峰時期最為頻繁，有時還一台接著一台，但遊園北路只有七至八米寬，形成行人、單車與大型車輛爭道的情形，非常危險。

陳玉華表示，大型車輛大部分從台中港或者國道三號過來，因怕台灣大道會塞車，就會改走遊園北路進入中科，狹窄道路，車輛卻超大型，造成住戶的恐懼。