〈中部〉親子停車證 30處衛生所加入受理

2018-08-10

〔記者張菁雅／台中報導〕中央實施孕婦親子停車新制度後，市民申請親子車格停車位識別證十分踴躍，平均一天約有一千多張。為便利民眾就近申請，除了原有交通局、新市政大樓、陽明市政大樓三處櫃台外，市府即日起納入卅個衛生所，申辦地點大幅增至卅三處，且遍及各區。

原僅3處 民怨來回奔波大不便

市府自七月卅日起在交通局、新市政大樓、陽明市政大樓三處櫃台，開放民眾申請親子車格停車位識別證，不少民眾反映申請地點太少，造成極大不便。議員顏莉敏日前指出，以海線地區來說，來回要花二小時，建議市府將申請地點擴及區公所、戶政事務所、衛生所等處。

全市已發放近九千張停車證

根據交通局統計，截至八月八日為止，上述三處櫃台共發放七六六六張兒童版、一二六一張孕婦版親子車格停車位識別證，合計共八九二七張。扣除兩天假日，平均一天申請一千一百多張。

交通局長王義川表示，申請親子車格停車位識別證的民眾，多半是孕婦或媽媽帶著小朋友來申請，行動較不方便，經多位市議員建議，並考量家長會帶兒童前往衛生所施打預防針，因此，除原本三處櫃台外，再納入台中市卅處衛生所，讓各行政區都能申辦親子車格停車位識別證。

由於中央規定公部門或國營單位供民眾洽公，以及民間一定規模以上場所，都須設置二％親子車格。王義川指出，為打造優質、安全育兒環境，日前市府也決定提高路外停車場親子車格設置比例至五％，並請民間公共場所研議比照辦理，同時也會增加規劃路邊親子車格，讓孕婦及家長可以安心停車。