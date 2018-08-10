〈中部〉助弱勢生習技 校長獲獎30萬全捐

2018-08-10

林家如魚池推「紅鑽計畫」獲獎

〔記者陳鳳麗／國姓報導〕繼在魚池國中以「紅鑽計畫」（烘製紅茶）改變魚池國中弱勢學生的命運，國姓國中校長林家如，從魚中調到國姓國中後，八月開始為該校弱勢學生所推動的「黑鑽計畫」，讓她獲選「法鼓山國際生命關懷獎」得主，將會有三十萬元獎金，她將把獎金用在該計畫和弱勢學生家庭應急之用。

國姓國中校長林家如，四年前初任校長派至魚池國中，她發現家境不好的學生為了生活，有的必須到碼頭賣船票，有的混入陣頭，有的流浪街頭，為了讓「三頭學生」能重返校園，她結合在地的紅茶產業推動「紅鑽計畫」，後來不只學生回流，也有學生上國立高中職，找到新目標。

獎金將助國姓國中「黑鑽計畫」

林家如去年調任國姓國中校長，發現國姓鄉窮困弱勢學生更多，但無處可打工賺錢，與校內老師一起研擬「黑鑽計畫」，以國姓特產咖啡讓學生能從烘焙咖啡開展技藝學習，林家如的表哥贊助廿萬元，讓計畫在上週開始上課，第一堂課請來國宴級咖啡師吳原炳來傳授烘焙、沖煮咖啡的技巧。

上課經費有了，但未來購置專業級設備的經費還要再籌措，正當林家如為籌經費發愁時，教育圈好友偷偷幫她報名並推薦角逐兩年一次的「法鼓山國際生命關懷獎」，兩週前由評審評選出得單名單，林家如獲選為「個人慈悲獎」。該獎項獎金有三十萬元，林家如很開心有了這筆獎金，可以幫學生購買設備，也可以幫助家境困難的學生。