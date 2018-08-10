〈中部〉設計科技課程 南投4校聯手摘4特優

2018-08-10

科技部高瞻競賽獲獎最多團隊

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣暨大附中結合暨大、草屯商工及仁愛國中，將深奧枯燥的科技專題，轉換成社區和偏鄉學生能懂的生活化和地方化的課程模組，經一年的努力，日前拿下科技部高瞻計畫成果競賽四個「特優」及一個「優選」獎項，是獲獎最多的參賽團隊，而暨中和草商也合作發明「單車洗衣裝置」，十一月將參加德國紐倫堡發明展。

此一科技課程設計團隊，由暨大附中擔任計畫主持人，草屯商工和仁愛國中也都有老師參與課程模組設計，再安排三校學生上課驗證，暨南大學教授則是就課程設計和效果進行評鑑。

計畫主持人暨大附中老師駱奕帆表示，此課程設計以「場域科技」做為主軸概念，依三所學校的屬性，融入農業與工科技藝，分別設計了「塑料再生工具機課程模組」、「高山科技農業課程模組」、「攔截PM2.5水幕課程模組」，以及「無人機組裝與程式應用課程模組」、「無人機空拍與場域調查課程模組」。

這套生活化的課程設計，日前參加科技部高瞻計畫成果競賽，分別獲得大學團隊組、高中職高瞻課程組、高中職教師教學組和國中高瞻課程組等四個「特優」，另外在高中職學生成果組也拿到「優選」，是獲得獎項最多的團隊。

駱奕帆表示，此次組成的競賽團隊，不只學校屬性不同，且草商還有日間部和進修部學生參與，相當特別。課程設計剛開始會覺得有難度，但參與的老師都很有熱情，學生也很投入，效果出乎意料之外的好。

單車洗衣裝置將赴德參展

駱奕帆指出，暨大附中學生提出「單車洗衣裝置」發想創意，再由草商工學生以三D列印和機械專長完成模型，新發明已申請專利，將於十一月參加德國紐倫堡發明展。