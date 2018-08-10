〈中部〉房間發霉挨批 力行山莊業者道歉

2018-08-10

服務社︰此間將封閉 其餘加強清潔

〔記者曾迺強／阿里山報導〕國民黨阿里山鄉民眾服務社在阿里山國家森林遊樂區內違法經營力行山莊，投宿者「楊涵妹」前晚在臉書「爆料公社」，抨擊所住房間牆壁漏水、門窗發霉，提醒大家「小心踩雷」；服務社理事長、山莊負責人葉秋源受訪時向旅客致歉，坦言山莊裝潢老舊，與政府單位纏訟中，無法大規模更新設施，可營業的十二間房間，會封閉發霉這間，其他都沒問題，將汰換除濕機並加強清潔。

楊涵妹發文指一晚一千二百的房間，壁紙因濕氣重而發霉，浴室門、窗框滿是黑色霉斑，開除濕機仍散霉味，洗淨機器濾網才勉強睡一晚，「就算給一千二百元也不會入住。」

鄉長︰影響阿里山住宿形象

鄉長杜力泉認為，這件事讓國人對阿里山住宿印象變差，實在不應該；阿里山賓館經理李文發說，山區濕氣重，客人退房後，房務人員會開窗通風，定期用消毒水清理門框、窗框等，維持住宿品質。

林管處副處長李定忠表示，服務社一九七九年採九年一約承租經營力行山莊，二○一○年起陸續被發現山莊遮雨棚等設施與原設計不符，違反只供社員住宿的規定，有營利行為，前年以山莊無償占用土地近六年，向嘉義地方法院提告，要求拆屋返還八百五十八平方公尺承租地，並請求未繳納的租金和不當得利共三十九萬八千餘元，本月廿三日宣判。

縣文化觀光局長許有仁說，去年二月依違反發展觀光條例，對山莊開罰廿萬元並勒令歇業，但山莊提起行政訴訟，高等行政法院審理中，下週一派員稽查，請遊客選擇遊樂區內合法旅館住宿。