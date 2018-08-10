〈中部〉嘉縣逐鹿永久屋 25戶牆裂壁癌

2018-08-10

〔記者曾迺強／番路報導〕嘉義縣番路鄉轆子腳逐鹿社區永久屋一百五十五戶，是我國紅十字會總會援建，供家園毀於莫拉克風災的阿里山鄉鄒族原住民部分受災戶居住，其中二十五戶陸續發現牆面裂痕、壁癌，憂心房屋結構安全，縣府昨邀紅十字會總會人員、建築師實勘，初步認定牆面裂縫寬度未達○．二公釐，應是地震或水泥砂漿層收縮產生的裂縫，安全性無虞。

逐鹿社區發展協會理事鄭信得說，年初在二樓靠近浴室的牆面發現長達三公尺的裂痕，讓他嚇壞了，在社區臉書發布照片，也有居民反映家裡牆面有裂痕或壁癌，上個月中旬蒐集住戶連署書向縣議員石信忠陳情。

建築師勘查認安全無虞

開務聯合建築師事務所主持建築師龔瑞琦勘查居民浦愛花等八間住宅，經檢測牆面裂縫寬度○．一至○．二公釐，研判是地震或熱漲冷縮導致，裂縫處沒在主要梁柱，不會危及建築安全；居民杜學主的房屋二樓三個房間天花板有大片壁癌，龔檢視是頂樓水塔漏水所致，並非當初施工瑕疵。

居民得自費修繕 盼能補助

逐鹿社區莊姓居民說，該戶需自費五萬元雇工修繕裂縫，盼紅十字會總會給予補助；紅十字會總會賑濟處副處長李夢君回應，永久屋以風災後募得的善款專款專用，經費已結案，無法給予修繕費。

石信忠建議，縣府民政處組專案小組，協助居民向行政院原民會申請補助處理；縣府民政處原住民行政科長江啟元表示，依原民會「補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫」，屋齡滿七年且經濟弱勢者才能申請修繕經費，將於明年底協助有需要且合乎條件者申請。