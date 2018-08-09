〈南部〉追憶新化牛墟 老照片「尋人」

2018-08-09

〔記者萬于甄／新化報導〕為能夠完整記錄新化早期的人文歷史，新化區公所今年邀集多位地方文史人士，十八日起辦理「新化（大目降）學」系列講堂，內容包含新化大目降的糖業、牛墟、建築等，其中，新化牛墟已消失五十年，文史工作者日前發現一張民眾與牛墟的合照，邀請大家來相認，協助文史工作者找回歷史記憶。

南市文化局今年正式公告新化區歷史街區，讓地方居民相當期待，許多在地文史工作者也紛紛回鄉投入書寫家鄉，希望找回新化大目降的人文歷史，尤其，文史整理正逢電子化及紙本保留的交替，網路上雖有許多新化的史料，但卻不一定符合真實。

研究新化（大目降）牛墟的施進發表示，新化牛墟已消失將近五十年，之後轉型為新化青果市場，許多新化人都不知新化曾經也有牛墟，且交易量規模頗大，相當可惜，因留存的資料不多。

在收集資料時，施進發發現攝影家楊基炘一九五六年曾在新化拍攝一張老照片，影中人似乎看守著牛群，可看出當時的榮景，希望能找出影中人，進一步了解當時的歷史人文背景。

「新化（大目降）學」系列講堂十八日在楊逵文學館登場，由「新化（大目降）牛墟」及台灣糖業發源地「大目降糖業試驗場」等打頭陣，後續則有新化的歷史建築、公會堂、楊逵文學創作等議題，有興趣的民眾可電洽新化區公所06-5905350、楊逵文學館06-5908865報名。