〈南部〉筍殼魚有產銷履歷 全台第1尾在七股

2018-08-09

〔記者劉婉君／台南報導〕從愛釣魚到養魚，七股區養殖業者陳文湖飼養的筍殼魚，前天通過產銷履歷（TAP）相關檢驗，成為一月行政院農委會將筍殼魚列入產銷履歷驗證品項之後，全台第一例取得驗證的。

筍殼魚學名為斑駁尖塘鱧，全台養殖年產量約一百一十噸，主要產區在台南與高雄，南市產量就占了九成，尤以東山、將軍、麻豆、七股占大宗，陳文湖是目前全台唯一以筍殼魚申請產銷履歷驗證者。

陳文湖養殖4年 曾慘賠400萬

國小教師退休的陳文湖，四年前開始養殖筍殼魚，首年一萬尾遇上霸王級寒流全軍覆沒，前三年總計繳了超過四百萬元的「補習費」，直到今年第四年成績才翻紅，目前飼養一萬五千尾，主要供應對象為一般餐廳及臨櫃市集販售，市場供不應求，天天被餐廳業者追貨。

吃白蝦不餵藥 價俏1斤550元

陳文湖的生態養殖場位於七股區城內里，採自然友善養殖，以白蝦為餌料，全程未用藥，除草也使用人工割草機，去年即申請生產追溯，亦是首位以筍殼魚取得「台南尚青」標章的業者。陳文湖說，筍殼魚是山線的代表魚種，魚肉細、刺少、口感又Ｑ，經濟價值高，但因為成長速度慢又怕冷，養殖不易，魚苗不能太小，否則度冬能力差，約養殖兩年才能成長至一斤，銷往北部餐廳一斤約五百五十元，零售一兩四十八元左右，行情比石斑還好。

農業局漁業科長吳國霖表示，產銷履歷有如農漁產品的身分證，消費者只要掃描QR Code就可以看到種苗來源、飼料、環境、用藥等資訊，消費者食用更安心，未來看好外銷市場。