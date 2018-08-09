〈南部〉明年起 台南國中小學「延畢」1週

2018-08-09

畢業典禮改至6月15日以後

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市國中小學畢業典禮往年都在六月十日左右舉辦，各校在今年放暑假前就已排妥課程行事曆，但教育局突來公文，明年將改至六月十五日以後舉辦，讓學校頗感意外得重新調整，學生也等於比往年「延畢」一週。

南市教育局表示，全市各國中小往年慣例畢業典禮都訂在六月份的第二週起舉辦，以一週時間舉行完畢，因今年畢業典禮前，有家長與議員反映，讓畢業生太早離開學校，造成家長很大困擾，擔心衍生安全疑慮問題，因此希望教育局對畢業典禮舉行期間有所調整，不要讓學生太早離開校園。

順應家長要求延長留校時間

教育局也表示，今年國中小畢業典禮為六月九日至十五日（第二至第三週），因議員與家長反映，並經徵詢其他縣市後，才決定明年開始固定在六月十五日至廿一日舉行，而且這項措施也獲得偏鄉學校及家長普遍認同，延長孩子在校時間，減少他們送安親才藝班的負擔。

學校排妥課程必須重新調整

基層老師則表示，各校往年慣例都在放暑假前就排妥課程，老師在校開會方便討論，教育局於七月底才來公文修正畢業典禮與一○七學年度課程計劃，畢業典禮必須延至六月十五日以後才能舉辦，跟之前差了一週，只好配合教育局政策，修改很多事項，包括畢業考、畢業宿營日期、還有總體課程計劃也要調整。

另有老師透露，外傳很多學校打算排六月十五日那天舉辦，讓教育局「疲於奔命」。

不過，家長認為，學生「延畢」不是壞事，畢竟在校園較安全，減少孩子在外「趴趴走」的風險。也有家長說，「延畢會不會等於暑假縮短？」可能影響家庭暑假活動規劃的彈性。